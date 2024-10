Fußball: Was Eintracht Frankfurt so erfolgreich macht

Mit überragender Offensive und stabiler Abwehr greift Eintracht Frankfurt die Bundesliga-Spitze an. Das Vertrauen in den Tainer und ein gutes Scouting zahlen sich aus.

Was die Eintracht so erfolgreich macht

Torjäger Marmoush, kluge Transfers und die richtigen Schlüsse aus der letzten Saison: Es gibt viele Gründe für Frankfurts starken Saisonstart. Wohin kann das die Eintracht führen? 17.10.2024 | 14:20 min

In der vergangenen Saison der VfB Stuttgart, jetzt Eintracht Frankfurt . Die Bundesliga bringt wieder eine Mannschaft hervor, die mit begeisterndem Offensivfußball die Branchenriesen herausfordert. Nach sechs Spieltagen liegen die Hessen auf Tabellenplatz drei.

"Was sind die Erfolgsfaktoren? Was genau hat sich zur letzten Saison verändert", fragt Moderatorin Lili Engels in der aktuellen Folge der Sendung Bolzplatz

Bayern dominiert, Frankfurt kontert blitzgescheit: Die Eintracht feiert das 3:3 im Topspiel wie einen Sieg, weil Omar Marmoush in der Nachspielzeit zum Schrecken der Bayern trifft. 07.10.2024 | 9:45 min

Umbruch in Frankfurt vor letzter Saison

Die Spurensuche führt zurück in die vergangene Saison, in der für den Europa-League -Sieger von 2022 Platz sechs herausprang - weit abgeschlagen von den Champions-League -Plätzen. Vor der Saison hatte es einen großen Umbruch mit den Abgängen von Leistungsträgern wie Randal Kolo Muani, Daichi Kamada und Jesper Lindstrøm gegeben.

Ich glaube, die vergangene Saison macht die Eintracht konstant und stark, weil man einen beschwerlichen Weg auf sich genommen hat. „ Podcaster und Eintracht-Experte Basti Red

Trainer Dino Toppmöller musste 2023 zahlreiche Neuzugänge integrieren. "Er hat aus dieser Mischung, die er jetzt ein Jahr kennengelernt hat, einfach die richtigen Puzzleteilchen zusammenfügen können und nimmt alle Jungs mit", ergänzt Christopher Michel, Chefreporter von fußball.news im Bolzplatz.

Marmoush und Ekitiké wirbeln in der Spitze

Die wichtigsten Puzzle-Steinchen liegen bei der Eintracht zurzeit im Sturm. Omar Marmoush blüht in seiner zweiten Saison auf und kommt nach sechs Spielen bereits auf acht Treffer und vier Assists. "Der ist komplett im Flow", sagt Basti Red. "Man hat das Gefühl, er genießt die Fan-Liebe und er genießt das Umfeld Eintracht Frankfurt."

Mit dem Franzosen Hugo Ekitiké hat der Ägypter in dieser Saison einen kongenialen Sturmpartner bekommen. "Das ist natürlich auch ein Ausnahmefußballer mit seiner Technik", sagt Eintracht-Urgestein Timothy Chandler. "Die zwei können Französisch da vorne sprechen und sind für jeden schwer zu verteidigen." Von den 14 Liga-Toren der Eintracht waren sie nur an einem nicht beteiligt.

Holstein Kiel bleibt weiter ohne Bundesliga-Sieg. Der Aufsteiger unterlag trotz kämpferischer Leistung überlegenen Frankfurtern, bei denen wieder einmal Omar Marmoush herausragte. 30.09.2024 | 8:57 min

Kristensen und Theate: Neues Level in der Abwehr

Über Eintrachts Abwehr wird weniger geredet - doch auch hier sehen die Experten die Basis für Aufschwung. Das gilt speziell für die Verstärkung durch die beiden Leihspieler Rasmus Kristensen und Arthur Theate. "Die beiden neuen Verteidiger muss man schon dazunehmen, die als Führungsspieler, aber auch als Verteidiger das ganze Abwehrniveau auf ein neues Level gehoben haben", so Michel.

Bei so viel Fluktuation ist es wichtig, jemanden wie Timothy Chandler im Team zu haben, der bei den Fans und in der Kabine als Identifikationsfigur wirkt. "Es gibt Leute, die wissen, wann andere Geburtstag haben und es gibt Leute, die dann und wann Blumen mitnehmen", sagt Ex-Spieler und Eintracht Ikone Jan Åge Fjørtoft im Bolzplatz: "Und da ist Chandler sehr, sehr wichtig."

Trainer Toppmöller zeigt neue Qualitäten

Besonders wichtig ist naturgemäß der Mann, der die Puzzlesteinchen zusammensetzt. Trainer Dino Toppmöller hat sich weiterentwickelt und aus der vergangenen Saison gelernt: "Er ist nicht immer der kontrollierte Dino, sondern so, dass er mal alles rauslässt, authentisch ist, Frankfurt annimmt und eine Was-geht-ab-Mentalität reinbringt", sagt Basti Red.

Das im Moment so strahlendende Eintracht-Bild wird abgerundet durch Sportvorstand Markus Krösche, der gegen Widerstände an Toppmöller festgehalten und mit seiner Kaderplanung die richtigen Steinchen fürs Puzzle an den Main geholt hat.

Dino Toppmöller, Trainer von Eintracht Frankfurt, spricht im aktuellen sportstudio mit Katrin Müller-Hohenstein über das Verhältnis zu seinem Team und sein Vorbild, Vater Klaus. 31.08.2024 | 19:24 min

Eintracht auf dem Weg zum Topteam?

Fjörtoft bewertet das so entstandene Gesamtgebilde als so stark und stabil, dass "Eintracht Frankfurt in den nächsten vier bis sechs Jahren vielleicht eine Großmacht ist."

Chandler denkt da kurzfristiger: "Wir müssen erstmal so hoch fliegen wie es geht - in der Liga, in Europa und im Pokal - und keine Federn verlieren." Wenn es dann gelänge, auch in schwächeren Phasen zusammenzustehen, sei Großes möglich.