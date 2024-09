Neymar zu Schalke 04? Klub-Account erneut gehackt

Neymar spielt mittlerweile bei Al-Hilal in Saudi-Arabien.

Brasiliens Fußballstar Neymar kommt für zehn Spiele zum FC Schalke 04? Es klang ziemlich absurd, was am Freitagvormittag für kurze Zeit auf der Plattform X stand - und war es auch. Denn wenig später ließ der Zweitligist den angeblichen Vereins-Tweet aus seinem X-Account entfernen.

Schalke 04: Account zum zweiten Mal gehackt

Der bei al-Hilal in Saudi-Arabien unter Vertrag stehende Neymar kommt also nicht ins Ruhrgebiet.

Das gab es noch nie: Ein Spiel zwischen Schalke 04 und dem 1. FC Köln in der 2. Liga. Den Sieg in dieser historischen Partie sicherte sich mit einer starken Leistung der FC.

Schon vorher rätselhafte Beiträge auf X

Bereits am Dienstagabend waren mehrere rätselhafte Beiträge über den Schalke-Account auf X veröffentlicht worden. "Sorry, Leute, jetzt hat es auch uns erwischt. #Hacker", teilte der Verein daraufhin mit.

In einem Beitrag hatte es geheißen: "Wir haben große Neuigkeiten für die Krypto-Welt! Was haltet ihr davon? Schaut euch unseren nächsten Tweet an!". Anschließend präsentierte der Klub vermeintlich eine neue Partnerschaft aus der Krypto-Welt.