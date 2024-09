Champions League: Wolfsburgs Frauen in der Qualifikation

ARCHIV - 03.06.2023, Niederlande, Eindhoven: Fußball, Frauen: Champions League, FC Barcelona - VfL Wolfsburg, K.o.-Runde, Finale, Philips Stadion. Wolfsburgs Alexandra Popp geht an der Siegertrophäe vorbei. In den Playoff-Spielen zur neuen Champions-League-Saison trifft der VfL Wolfsburg auf den AC Florenz. (zu dpa: «VfL Wolfsburg in Champions-League-Playoffs gegen Florenz») Foto: Swen Pförtner/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

Für einen Norddeutschen ist es fast untypisch, dass sich Tommy Stroot so weit aus dem Fenster lehnt. Doch der Trainer der Fußballerinnen des VfL Wolfsburg nennt den Einzug in die Gruppenphase der Women’s Champions League alternativlos. "Die Qualifikation ist unverhandelbar, dieses Wort würde ich auch wieder benutzen." Denn: "Das ist das Ziel. Das ist der Anspruch."

Deutscher Frauenfußball und die Wettbewerbsfähigkeit

Was nichts an den Ambitionen in der Autostadt ändert. "Wir sind eine Mannschaft, die eigentlich in die Gruppenphase gehört", sagt der 35-Jährige, der nun doch über diese Spielzeit hinaus am Mittellandkanal bleibt. Bei der Kehrtwende spielte der neue Sport-Geschäftsführer Peter Christiansen eine bedeutende Rolle: Der mit nach Florenz reisende Däne formulierte bei Amtsantritt insbesondere für die VfL-Fußballerinnen höchste Ansprüche.