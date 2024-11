Top-Einstand für Hecking: Bochum punktet gegen Leverkusen

Bochums Lage noch immer prekär

Während der Meister vier Tage nach dem 0:4 in der Champions League beim FC Liverpool trotz Führung eine weitere Enttäuschung in der Bundesliga folgen ließ, ist die Lage des Tabellenletzten trotz des überraschenden Remis immer noch alarmierend: Mit nur zwei Punkten und 10:30 Toren ist Bochum schon weit vom rettenden Ufer entfernt.

Hecking baut VfL-Abwehr um

Hecking wollte mit Fünferkette und einer Doppelsechs die wacklige Defensive des VfL, die zwölf Tore in den letzten beiden Spielen kassiert hatte, stabilisieren.

Eintracht Frankfurt präsentiert sich in bester Torlaune. Im Heimspiel gegen den VfL Bochum klappt alles wie am Schnürchen. Am Ende steht ein 7:2-Sieg.

04.11.2024 | 8:14 min