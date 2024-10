Amputierten-Fußball: Mainz 05 stolzer Champion auf Krücken

Als seine Teamkollegen im Berliner Mommsenstadion noch ausgelassen den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte feierten, verschwand der Siegtorschütze zum 1:0-Finalsieg gegen den Hamburger SV (22.) in den Katakomben. Ein kurzes Interview, dann schnallte sich Christian Heintz seine Beinprothese an. Schließlich musste der Held dieses Bundesliga-Finals im Amputierten-Fußball selbst die Siegerehrung moderieren, bei der die schicke Meisterschale erstmals in der Geschichte an seinen Verein Mainz 05 vergeben wurde.