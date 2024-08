DFB-Pokal: Bundesliga-Trio zittert sich in Runde zwei

Am Auftakt-Abend der ersten DFB-Pokal-Runde 2024/25 sind die favorisierten Teams aus der Fußball-Bundesliga ins Wanken geraten. Mainz St. Pauli und Hoffenheim zitterten sich gegen ihre Gegner aus der dritten beziehungsweise vierten Liga in die Verlängerung - die Partie von Hoffenheim wurde sogar erst im Elfmeterschießen entschieden.

Hoffenheim besiegt Viertligist erst im Elfmeterschießen

Am Ende konnten sie doch noch jubeln. Die TSG Hoffenheim um Trainer Pellegrino Matarazzo besiegte in der ersten Runde des DFB-Pokals die Würzburger Kickers aus der vierten Liga im Elfmeterschießen: Am Ende stand es 5:3 für die Mannschaft vom Neckar.

FC St. Pauli zittert sich in die Verlängerung

Auch der Bundesliga-Aufsteiger FC St. Pauli erwischte einen schweren Start in die neue Pflichtspiel-Saison. Im Aufeinandertreffen gegen den Halleschen FC aus der Regionalliga nutzte Cyrill Akono bereits in der 11. Minute einen Torwartfehler aus und brachte Halle in Führung.

Nach dem Rückstand wirkten die "Kiezkicker" weniger souverän und fanden offensiv erst nach dem Seitenwechsel zu Lösungen: Johannes Eggestein glich in der 48. Minute aus, ehe Marius Hauptmann Halle anschließend wieder in Führung brachte (63.). In der vierten Minute der Nachspielzeit sorgte Adam Dzwigala für den erneuten Ausgleich und rette St. Pauli in die Verlängerung.