Supercopa: Barca schlägt Real in Clasico-Spektakel mit 5:2

Der FC Barcelona ist mit Traumtoren in einem denkwürdigen Clásico zum ersten Titel mit Trainer Hansi Flick gestürmt. Im Finale der Supercopa demütigten die Katalanen Titelverteidiger Real Madrid mit 5:2 (4:1). Lamine Yamal, Robert Lewandowski, zweimal Raphinha und Alex Balde machten Barcelonas Gala perfekt. Schon Ende Oktober hatte Barca seinen Erzrivalen düpiert und das Ligaspiel 4:0 gewonnen

Barca kontert Reals 1:0-Führung

Nach einem frühen 0:1-Rückstand durch ein Weltklasse-Tor von Kylian Mbappé in der fünften Minuten legte Flicks Team richtig los. Angeführt von Yamal drehten die Katalanen im Stadion King Abdullah Sports City von Dschidda in Saudi-Arabien die Partie - und wie.

Mit einem gewieften Manöver, als er Real-Keeper Thibaut Courtois aus 16 Metern verlud, leitete Yamal in der 22. Minute die Torejagd ein. Per Elfmeter brachte Robert Lewandowski (36.) Barça in Führung, ehe Raphinha (39.) nach einem Traumpass von Jules Koundé mit einem Kopfball aus elf Metern auf 5:1 erhöhte (48.).