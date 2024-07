Feinschliff für Olympia: DFB-Frauen gegen Island

Bei der Abreise nach dem EM-Qualifikationsspiel am Freitag ( 18.45 Uhr/live im ZDF ) soll die Mannschaft Rückenwind begleiten - für die Olympischen Spiele im sonnigen Süden. "Wir gehen mit 100 Prozent in die Spiele rein. Wir versuchen, von Anfang an das Spiel zu übernehmen und für uns zu entscheiden", fordert Horst Hrubesch.

Popp von Fußreizung geplagt

Mittelfeldspielerin Sydney Lohmann hingegen fällt nach muskulären Problemen auch für den letzten Test aus. Sie benötigt in der Reha beim FC Bayern einen "optimalen Heilungsverlauf", um in Frankreich dabei sein zu können. Hrubesch ist optimistisch:

Probleme in der Anfangsphase überwinden

Da Deutschland bereits für die EM 2025 in der Schweiz qualifiziert ist , möchte er die beiden Qualifikationsspiele nutzen, um am Feinschliff zu arbeiten.

In den letzten vier Spielen hatte das Team vier frühe Gegentore in den ersten 20 Minuten kassiert. Damit die DFB-Frauen in Reykjavik nicht noch einmal von Gegenwind überrascht werden, erwartet Hrubesch also "100 Prozent" - von der ersten Minute an.