Und noch etwas, was den Kroatien-Urlaub viel einfacher macht: Man muss kein Geld mehr wechseln! Denn Kroatien führt zum 1. Januar 2023 auch den Euro als Geld ein. Ein Eis in Kroatien könnt ihr euch also einfach mit eurem Taschengeld kaufen. Davor hatte Kroatien eine eigene Währung - den Kuna. Man musste seine Euros also erst in Kunas umtauschen, bevor man in Kroatien etwas bezahlen konnte.