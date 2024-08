Fußball: Was die 2. Liga so attraktiv macht

Mehr Fans in der 2. Liga als im Oberhaus

"Die großen Klubs ziehen oben die Fanmassen an, die Kleinen kämpfen unten um Aufstieg und Aufmerksamkeit - dieses Prinzip wackelt im Jahre 2024 mehr denn je", sagt Moderator Conan Furlong in der aktuellen Bolzplatz-Sendung

Zuschauerschnitt im Unterhaus deutlich gestiegen

Tatsächlich ging in der letzten Saison der Zuschauerschnitt der 1. Bundesliga leicht um etwa 3.500 auf 39.500 zurück, in der 2. Liga kletterten die Besucherzahlen um etwa 7.000 auf knapp 29.300 Zuschauer im Schnitt.

Wettbewerb in der 2. Liga ist spannender

Dieser subjektive Eindruck spiegelt sich objektiv in den Abschlusstabellen der letzten fünf Spielzeiten wider. Der Abstand vom Meister zum Vizemeister betrug in diesem Zeitraum in der 1. Bundesliga durchschnittlich 10,2 Punkte, in der 2. Liga waren es nur 3,2 Punkte.