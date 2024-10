FC Barcelona: So hat Trainer Flick den Erfolg zurückgebracht

Als am Montag in Paris beim Ballon d'Or erstmals auch der Trainer des Jahres geehrt wurde, tauchte der Name Hansi Flick nicht in der Liste der sechs Nominierten auf. Gewinner der Trophäe wurde Real Madrids Trainer Carlo Ancelotti, dem Flick zwei Tage vorher mit dem FC Barcelona ein deutliches 4:0 im Clásico verpasst hatte.

Flick ist der Trainer der Stunde

Nicht nur wegen dieses Sieges ist Flick so etwas wie der Trainer der Stunde. Noch vor einem guten Jahr schien seine Trainer-Karriere mit der Entlassung als Bundestrainer auf dem Tiefpunkt. Die schon bei der WM in Katar unter seiner Führung enttäuschende Nationalmannschaft hatte gerade 1:4 gegen Japan verloren und verbreitete wenige Monate vor der Heim-EM Trübsinn statt Euphorie.

Beim FC Barcelona erinnerte man sich dagegen eher an Flicks Erfolge als Vereinstrainer beim FC Bayern , vor allem an den Gewinn aller sechs möglichen Titel in der Saison 2019/2020 sowie den grandiosen 8:2-Sieg über das eigene Team im damaligen Champions-League -Viertelfinale. Als die Klubführung Flick Ende Mai als Nachfolger von Trainer Xavi vorstellte, war das für viele dennoch eine Überraschung.

Nach elf Spieltagen führt Barca nun die Tabelle von La Liga deutlich an und spielt zudem begeisternden Offensivfußball, wovon sich auch der FC Bayern München bei der 1:4-Niederlage in der Königsklasse bereits überzeugen konnte.

Jüngste Clasico-Elf aller Zeiten

"Flick hat Barca wiederbelebt und gibt den jungen Spielern Selbstbewusstsein“, erklärt der Journalist und Spanien-Experte Andres Veredas Salazar in der neuesten Bolzplatz -Folge. "Im Clasico haben sechs Spieler gespielt, die 22 und jünger waren. Das gab es in der Historie von über 108 Jahren Clásico noch nie."

Dabei erfolgte die Verjüngung des Kaders ursprünglich aus der Not heraus, weil die prekäre finanzielle Situation keine teuren Neuverpflichtungen zuließ. Nun erweist sich das Vertrauen in die Spieler der Barca-Jugendakademie "La Masia" allerdings einmal mehr als Erfolgsrezept.

Überragende Abseitsfalle des FC Barcelona

"Trotz diesem enorm riskanten Spielstil mit einer Verteidigungslinie an der Mittellinie lassen sie kaum mal einen Gegner allein aufs Tor zu laufen", so Haupt im Bolzplatz. "So extrem wurde das hier noch nie praktiziert." Bereits 77-mal ließ Barcas Abwehr die Gegner in dieser Saison ins Abseits laufen - mehr als doppelt so oft wie der Zweitplatzierte dieses Rankings in den Top-5-Ligen Europas.