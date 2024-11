Vor Israel-Spiel in Paris: Makkabi-Deutschland-Chef besorgt

Am Donnerstag um 20.45 Uhr tritt Israel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen im Stade de France in Paris an. (Archivbild)

Alon Meyer, Präsident von Makkabi Deutschland, hat sich vor dem Nations-League-Spiel der israelischen Fußball-Nationalmannschaft am Donnerstag in Frankreich besorgt geäußert. Meyer sagte am Dienstag dem Sportinformationsdienst SID:

Hochsicherheitsspiel nach Gewalt in Amsterdam

Am Donnerstag (20.45 Uhr) tritt Israel unter erhöhten Sicherheitsvorkehrungen im Stade de France in Paris an. Rund 4.000 Polizisten werden in der Stadt und rund um das Stadion im Einsatz sein, eine Eliteeinheit wird zudem das israelische Team schützen.