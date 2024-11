Conference League: Heidenheim ärgert Chelsea ein bisschen

Der 1. FC Heidenheim hat in der Conference League mit 0:2 (0:0) gegen den FC Chelsea verloren. Für den Bundesligisten ist es im vierten Spiel auf europäischem Parkett nach drei Siegen die erste Niederlage. Die Gäste aus London bleiben im kleinsten Europapokal-Wettbewerb makellos.

Nkunku und Mudryk treffen für Chelsea

Der frühere Leipziger Christopher Nkunku (51.) und Mychajlo Mudryk (86.) erzielten die Treffer für Chelsea. In der ersten Halbzeit hatte Paul Wanner (26.) die größte Chance für Heidenheim.

Nach der Pause zählten zwei Tore der Elf von Trainer Frank Schmidt wegen einer Abseitsposition nicht (88., 79.). In der Nachspielzeit sah Chelseas Cesare Casadei noch Gelb-Rot (90.+6), am Sieg der Gäste vor 15.000 Zuschauern änderte der Platzverweis aber nichts mehr.

Heidenheim trotz Niederlage auf Kurs

Die Heidenheimer Vereinschronik wird jedoch auch so um ein spezielles Kapitel reicher. Dieses Spiel bleibe "auf ewig" besonders, hatte Schmidt im Vorfeld gesagt. Und trotz der ersten Europapokal-Niederlage können die Heidenheimer auch weiter auf die direkte Qualifikation fürs Achtelfinale hoffen.

Bis in die Schlussphase hielt Schmidts Elf das Duell der extremen Gegensätze mit dem Champions-League-Sieger von 2012 und 2021 offen und wehrte sich auch nach dem Rückstand eindrucksvoll. "Let's get Brexit done send Chelsea home tonight", stand kurz vor dem Anpfiff auf einem großen Banner im Heidenheimer Fanblock.