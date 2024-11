Trotz Personalsorgen ist Joshua Kimmich vor dem Nations-League-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina optimistisch. Der DFB-Kapitän will das starke Jahr der Nationalelf positiv beenden.

Der Tatendrang ist im Trainingsalltag offenkundig. Ein Arbeitstag der Torhüter bei der deutschen Nationalmannschaft dauert in der Regel länger als jener der Feldspieler. Die sind meist noch gar nicht aus der Kabine auf dem DFB-Campus in Frankfurt gekommen, wenn Torwarttrainer Andreas Kronenberg mit seiner Troika bereits ins Schwitzen geraten ist.

Der Fachmann erklärt gestenreich, was an Übungen auf Oliver Baumann, Alexander Nübel und eben Stefan Ortega Moreno zukommt. Bald darauf fliegen und fausten die Keeper vor der wolkenverhangenen Frankfurter Skyline. Die Kollegen wärmen sich auf Platz 1 gerade erst auf.

DFB-Torhüter: Baumann bei Nagelsmann "einen Tick" vorne

Mit dem vorletzten Nations-League-Gruppenspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Bosnien und Herzegowina (Samstag 20:45 Uhr) kehrt nicht nur Kronenberg nach Freiburg zurück, sondern auch Baumann als Kapitän der TSG Hoffenheim . Den aus Breisach am Rhein stammenden und beim SC Freiburg zum Profi gereiften Baumann sieht Bundestrainer Julian Nagelsmann im Kampf ums deutsche Tor "einen Tick" vorne.

Die jungen Torhüter bleiben bei der U21

Gerade vier Pflichtspiele hat der Tormann für den englischen Meister bestritten. Davon hat er zweimal in der Champions League gegen Slovan Bratislava (4:0) und Sparta Prag (5:0) zu Null gespielt. Doch ist der Deutsch-Spanier aus Nordhessen eben auch schon 32 Jahre alt.

Für die jungen Torhüter steht mit der U21 noch ein wichtiges Turnier nächsten Sommer an. Ich sehe derzeit keinen Sinn darin, einen davon zu berufen.

Deutschland gewinnt in der Nations League 2:1 gegen Bosnien-Herzegowina. Deniz Undav trifft zweimal in der ersten Halbzeit. Am Montag wird die DFB-Elf auf die Niederlande treffen.

12.10.2024 | 1:01 min