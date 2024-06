Borussia Dortmund: Auch Mats Hummels vor Abgang

Hummels' kryptische Nachricht auf Instagram

Der Donnerstag hatte bereits am Mittag ein Beben in Dortmund gebracht, als der Verein das Ende der Zusammenarbeit mit Terzic verkündete. Der Trainer hatte seinen Abschied in einer Videobotschaft selbst mitgeteilt, "der Neustart" nach einer wilden Saison mit der Teilnahme am Champions-League -Finale solle "von einem neuen Mann an der Seitenlinie begleitet werden". Berichten zufolge soll der bisherige Assistent Nuri Sahin als neuer Cheftrainer übernehmen.

Scharfe Hummels-Kritik an Terzic

Zweifel hatten Terzic in seiner Rolle beim BVB meist begleitet, und zuletzt hatte auch Hummels sie mit einem umstrittenen Interview genährt. Der "Sport Bild" berichtete er unter anderem von seinen Klagen über die unzureichende Taktik im Saisonverlauf, in Spielen gegen Stuttgart habe er sich etwa "in meiner Ehre gekränkt gefühlt, so in diesem Trikot auf dem Platz zu stehen. So unterwürfig, so fußballerisch unterlegen".